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    Bahçeli’nin çıkışında Türkeş işareti

    ANALİZ: Umut ERDEM / ANKARA
    09.06.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti milletvekili adaylarına yönelik “MHP ile oyun oynamaya kalkmayın” sözlerinin arkasındaki en büyük nedenlerden birinin AK Partili Tuğrul Türkeş’in açıklamaları ve Anadolu’da bazı AK Partili adayların MHP aleyhine çalıştığı duyumları olduğu öğrenildi.

    Bahçeli, önceki gün Kayseri’de düzenlediği toplantıda, “Cumhur ittifakını gölgelemek, dağıtmak, üzerinde oyunlar kurmak, bu vesile ile Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP’li milletvekili adayları kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti.

    İTTİFAKA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

    Bahçeli’nin bu çıkışının arkasındaki en büyük nedenlerden birinin eski MHP’li, AK Parti Milletvekili Türkeş’in açıklamaları olduğu öğrenildi. Türkeş, bir televizyon kanalında, “Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Sayın Bahçeli, 24 Haziran sonrası AKP’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor. Bu da bize gösteriyor ki MHP de münferit olarak yoluna devam edecek” değerlendirmesinde bulunmuştu. Türkeş’in bu sözleri Genel Merkez’de “İttifaka gölge düşürmek amacı taşıyor” şeklinde yorumlandı.

    Bahçeli’nin bu çıkışı yapmasının bir nedeninin de Anadolu’da bazı şehirlerdeki seçim çalışmalarına ilişkin duyumlar olduğu öğrenildi. Özellikle Kayseri, Sivas ve Kastamonu’da AK Partili adayların MHP aleyhine çalışma başlattığı öne sürüldü. AK Partililerin “MHP’ye oy vermeyin seçimin ardından ortaklık bitecek” yönünde söylemlerde bulundukları iddia edildi. Kayseri toplantısı öncesi bu duyumlara sinirlenen Devlet Bahçeli, konuşma metninin dışına çıkarak, kızgın bir şekilde AK Partili milletvekili adaylarına çıkışta bulundu.

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    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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