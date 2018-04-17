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    Bahçeli'nin çağrısının ardından İyi Parti'den ilk açıklama

    Aysel ALP/ANKARA
    17.04.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim çağrısına İyi Parti'den yanıt geldi.

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi.

    Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu, Saray ve AKP’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” ifadelerini kullandı.

    Özdağ, "İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak" diye konuştu.

    Erken seçim kararını Genel Başkan Meral Akşener ile de konuştuklarını anlatan Özdağ, kendisine “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.

    Etiketler: Ankara , gündem
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