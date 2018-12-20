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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
20.12.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Bahçelievler’de korkunç olay! Yengesini boğan ve yakan o sanık...

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Bahçelievler’de korkunç olay! Yengesini boğan ve yakan o sanık...

Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı kardeşinin eşini fön makinesi kablosuyla boğarak, cesedini yaktığı iddia edilen sanık Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım ettiği öne sürülen karısının yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı kardeşinin eşini fön makinesi kablosuyla boğarak, cesedini yaktığı iddia edilen sanık Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım ettiği öne sürülen karısının yargılandığı davada, sanık hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eymen Omar katıldı.

Müşteki Khaled Ahmed hakkında zorla getirilme kararına cevap verilmediği belirtilerek, dosyanın sürüncemede kalmaması için dinlenilmesinden vazgeçildi.     

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık Emel Fersi hakkında maktule yönelik nitelikli kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılması için kamu davası açıldığı, sanığın suçlara iştirak ettiğine ve yardımda bulunduğuna dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından tüm suçlardan beraatini istedi.

Mütalaada, tutuklu sanık Eymen Omar ve maktul Lina Halid'in aynı evde ikamet ettikleri, ailevi bazı huzursuzluklar ve kıskançlık meselesi nedeniyle aralarında husumet çıktığı, olay günü olan 10 Ekim 2017'de sanık Eymen Omar'ın eve gittiği, kapıyı yengesi olan  maktul Lina Halid'in açtığı, evde otururlarken Lina Halid ile Eymen Omar arasında tartışma çıktığı, Halid'in diğer odaya kaçarak odanın kapısını kilitlediği, ancak sanığın odanın kapısını kırarak içeri girdiği ve maktul ile tartışmaya, kavga etmeye devam ettiği belirtildi.

Kavganın ardından Eymen Omar'ın saç kurutma makinesinin kablosu ile Lina Halid'i boğduğu belirtilen mütalaada, yere düşen Lina Halid'in nefes alıp verdiği ancak kendini kaybettiği, bu sırada sanığın, maktulün parmağına takılı bulunan yüzüğü ve boynundaki kolyeyi aldığı, daha sonra maktulün boynunda kablo sarılı vaziyetteyken evin diğer odasına sürükleyerek götürdüğü, maktul nefes alırken sanığın maktulü yaktığı ve evden ayrıldığı kaydedildi.

CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ

Mütalaada, sanık Eymen Omar hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca maktul Lina Halid'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre cinsel saldırıya maruz kaldığı ancak cinsel saldırı suçundan sanık hakkında iddianamede dava açılmadığı, bu sebeple sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan işlem yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması talep edildi.     

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.     

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 10 Ekim 2017'de evlerinde Lina Halid ile Eymen Omar'ın arasında tartışma çıktığı, sanık Omar'ın, fön makinesi kablosuyla Halid'i boğduğu, kolyesi ve yüzüğünü aldıktan sonra cesedini yaktığı belirtildi.?     

İddianamede, Eymen Omar hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, eşi Emel Fersi hakkında ise "suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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