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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ İSTANBUL,(DHA)
05.06.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Bahçelievler'de silahlı saldırı! Uzaklaştırma kararı vardı, eşini 7 kurşunla vurdu

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İSTANBUL BAHÇELİEVLER'de uzaklaştırma kararı olan koca eşini sokak ortasında silahla vurdu. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden koşarak kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinden meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Yasemin C. cadde üzerinde yürüdüğü sırada uzaklaştırma kararı olan eşinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan koca yanında getirdiği silahla eşine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Engin C. ara sokağa girerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yasemin C.'yi çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kadın İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Bahçelievlerde silahlı saldırı Uzaklaştırma kararı vardı, eşini 7 kurşunla vurdu

KORUMA TALEP ETTİ İDDİASI

Olayı gören vatandaşlar olay yerine Yasemin C. 'nin olay yerine gelen bir yakınının "koruma talep ettik vermediler" diye bağırdığını söyledi. Yaşananları anlatan görgü tanıklarından İhsan sevim, "Evdeydim silah seslerini duydum. Camdan baktım kadın yerde. Kadın yatıyordu. Bir bayan müdahale ediyordu. Yardım istedik ölmesin diye" dedi. Bir başka görgü tanığı da olay yerine gelen bir yakınının koruma istedik vermediler diye bağırdığını anlattı. Polis ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırgan kocayı arıyor.

 

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