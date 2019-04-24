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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
24.04.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Bahçelievler'de korkutan yangın

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Bahçelievler'de korkutan yangın

İstanbul, Bahçelievler'de bulunan koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı. Atölyenin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerine bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koltuk döşeme atölyesinde saat 10.30 sıralarına henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede binanın dış cephesi ve bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binalarda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. 

CEP TELEFONUYLA YANGINI KAYDETTİ 

Yangın anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken polis ve itfaiye ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı. 

BİNANIN CAMLAR PATLAYINCA ÇOK KORKTUK

Yangını görerek itfaiye ekiplerine haber veren Aykuthan Ayhan, "Binada çıkan yangında ilk önce camlar patladı ve çok korkarak dışarıya çıktık. Alevleri görür görmez araçlarımızı buradan çektik. Binanın alt katı mescit olarak kullanıyordu. Mescitte bulunanlar ve daire sakinleri kısa süre binadan tahliye edildi" dedi.  

 

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