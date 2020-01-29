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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 16:11,Son Güncelleme:/

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

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Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.

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