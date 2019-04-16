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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.04.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Bahçelievler’de dört araç kurşunlandı

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İstanbul Bahçelievler’de kimliği belirsiz iki kişi gece saatlerinde etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan dört araca ve bir evin duvarına kurşun isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen silahlı iki kişi yanlarında bulunan silahlarla rastgele sağa sola ateş etmeye başladı. Sesleri duyan bazı vatandaşlar cama çıkarken saldırganlar sokaktan kaçtı.

İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının hasar aldığını görünce büyük şok yaşadı ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede dört aracın ve bir evin duvarının kurşunların hedefi olduğu anlaşıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler’de dört araç kurşunlandı

Aracı kurşunların hedefi olan Ali Erdoğan, “Gece silah sesleriyle uyandık, sabah kalktığımızda da böyle araçlarımızda hasar gördük. Dört araçta hasar meydana geldi. Biz görmedik ama yan binanın bekçisi yapanların iki kişi olduğunu görmüş” dedi.

Bahçelievler’de dört araç kurşunlandı

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