Bahçelievler'de dehşet kamerada: Lise öğrencisini defalarca vurdu
Bahçelievler'de lise öğrencisi M.C.K'yı pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.K. (15) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şahsın Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.
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Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"
Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."
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