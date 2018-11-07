Bahçelievler'de dehşet kamerada: Lise öğrencisini defalarca kez vurdu
İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle uğradığı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak’ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği, sonrasında yanına gelerek 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
Öte yandan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.
"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"
Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."
Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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