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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
14.08.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Bahçelievler’de akıl almaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

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İstanbul Bahçelievler’de kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 kişi ise son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler’de dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yolda bulunan bir ağaç büyük bir gürültüyle yoldan geçmekte olan insanların üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında bir kadın kalırken yanında bulunan arkadaşının üzerinde ağacın dalları düştü.

AĞACIN ALTINDA KALANLARIN ARKASINDAKİ İKİ KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kadınların arkasındaki iki kişi durumu fark ederek son anda kurtuldu. Kadının yardımına arkadaşı ve çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar yetişti.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“BUGÜN TATİL OLMASAYDI, BU OLAY KESİNLİKLE FACİAYLA SON BULURDU”

Kadının yardımına koşarak ilk yardım eden Hüseyin Doğan, tatil olması nedeniyle bir facianın yaşanmadığını belirterek, “Ben burada esnafım burası insanların geçtiği yer. Bir anda bir ses duydum orada bulunan kadının üzerine düştü ağaç. Hemen koştuk yardıma. Bu ağaç dışarıdan ne kadar sağlam görünse de çürümüş durumda bunun kontrol edilmesi lazım ancak Belediye ekipleri bunları hiç kontrol etmedi. Bugün tatil olmasaydı kesinlikle bir faciayla son bulurdu bu olay” diye konuştu. Olay sırasında bir iş yerinde bulunan Nermin Mert ise çığlık sesiyle dışarıya çıktığını belirterek “Ben birden çığlık sesi duydum. Bir baktım ağaç kızın üzerine düştü. Kafasından yaralanmıştı yarası büyüktü” dedi.

AĞACIN KADINLARIN ÜZERİNE DEVRİLMESİ KAMERADA

Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de iki kadın yolda yürürken bir anda ağaç üzerlerine devriliyor. Ağacın devrilmesiyle kadınlardan bir tanesi ağacın altında kalırken diğer kadının üzerine ise ağacın dalları düşüyor. Hemen dalların arasından çıkan kadın ağaç altında bulunan yakının yardımına koşuyor. Bu sırada devrilen ağacın altında kalmaktan son saniyede kurtulan iki kadın ise büyük panik yaşıyor.

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