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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.08.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Bahçeli'den Yunanistan'a tepki: 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın FETÖ'cü askere sığınma hakkı vermesine tepki göstererek, "Yunanistan’a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu tip davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor.

Şuan, ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırmak istediği 200'e yakın vatan haini vardır. Türkiye'de her parti, parti içi meselelerini partiler arasındaki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp bayram ve bayramlaşmayı vesile addederek Türkiye'nin milli şuur etrafında milli  bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır. 

Yunanistan'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu tip davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim. 

Türkiye geleceğini Katar'a bağlamış değil. Katar dost bir ülkedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu küresel güçlerin kuşatmasına karşı Türkiye'nin yanında olduğunu ifade den bir yakınlaşma içinde olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. 

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