Bahçeli'den Yunanistan'a tepki: 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın FETÖ'cü askere sığınma hakkı vermesine tepki göstererek, "Yunanistan’a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu tip davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor.
Şuan, ABD'de kaçak olarak bulunan ve Türkiye'nin yargılamasından kaçırmak istediği 200'e yakın vatan haini vardır. Türkiye'de her parti, parti içi meselelerini partiler arasındaki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp bayram ve bayramlaşmayı vesile addederek Türkiye'nin milli şuur etrafında milli bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır.
Yunanistan'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu tip davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.
Türkiye geleceğini Katar'a bağlamış değil. Katar dost bir ülkedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu küresel güçlerin kuşatmasına karşı Türkiye'nin yanında olduğunu ifade den bir yakınlaşma içinde olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle