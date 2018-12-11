Bahçeli'den Yıldırım yorumu: İstifasına gerek yok

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri şunları kaydetti:

“(6 ilde ittifak) Bunların henüz daha çoğu doğru değil. Çünkü çalışmalar devam ediyor. 51 ilde adaylar belirleniyor. Geriye kalan 30 büyükşehir içinde 3 tanesi MHP’nin aday çıkarmayacağı büyük il olarak ilan edilmiştir. Diğerleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. 27 il içinde yazıyorlar Osmaniye’yi, 51 ilin kapsamı içinde. Osmaniye’yi 51 ilin kapsamı dışında tutar, orada herhangi bir tarzda aday belirlemede, jeste muhatap kılarsanız, o zaman 51 kapsamındaki Osmaniye’nin AK Parti il teşkilatı veya aday adayına haksızlık yapmış olursunuz.

BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

(Binali Yıldırım’ın adaylığı) Binali Bey’in ismi çok geçiyor. İstifa etmesi gerekir mi gerekmez mi? Böyle bir şeye sokmamak lazımdır. Eğer Cumhur İttifakı’nın adayı olarak İstanbul’da AK Parti Sayın Yıldırım’ı düşünmüş ise onun istifa etmesi gerekirdi tartışmasına kimse girmesin. Çünkü milletvekili seçilirse milletvekilliğinden ayrılır, belediye başkanı olur. Cumhur İttifakı’nda da Binali Yıldırım seçildiği gün Meclis Başkanlığı’ndan ayrılmış olur. Binali Yıldırım Bey önemli bir şahsiyettir. Cumhur İttifakı’ndan biz memnuniyet duyuyor isek aynı şekilde Binali Yıldırım Bey’den de memnuniyet duymamız gerekir. Aday olursa başımın üstünde yeri var.

(Fenerbahçe) Ben bir Beşiktaşlıyım fakat Ali Koç Bey’e çok güvenirim. Herhangi bir endişeye kapılmaya gerek yoktur. Beşiktaş’ın en büyük rakibidir. 1907 ruhu önemlidir Fenerbahçe’de.”

X+Y=Z FORMÜLÜ

(Ortak kampanya) İki ayrı tüzel kişiliğiz. Partilerimiz propagandalarını belirler, faaliyetlerini gösterir. İkisinin arasındaki ortak nokta hedef birliğidir. Hedef birliği ise Cumhur İttifakı’nın 1 Nisan itibarıyla başarılı olmasıdır. x+y=z formüldür. Z dediğimiz şey, 1 Nisan günü Türkiye’de birçok şeyi yerli yerine oturtacak, yeni bir sistemi harekete geçirecek tarihi bir gün olacaktır. Bunun haricinde, belediye başkanları Ali olmuş Veli olmuş o fazla önem arz etmez. 51 ilde x+y nedir? Buraların hepsine bakarsanız, zillet ittifakı yok. Kim toplarsa toplasın zillet ittifakı yok. 24 Haziran sonuçlarına göre, AK Parti şurada 15 milyon... Yurtiçi oylar sebebiyle, MHP 3 milyon 942 bin 207. Topladığınız vakit Cumhur İttifakı bu.