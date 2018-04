Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! 'İsterlerse amuda kalksınlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

"Teröristler döktükleri şehit kanlarının hesabını kesinlikle verecektir. İnancımız odur ki şehit toprağa düşer şan bırakır, hain toprağa düşer leş bırakır. Hainler yaptıklarının bedelini mahkeme-i kübrada verecekler, cehennem ateşiyle cayır cayır yanacaktır. Türk milleti kuru tehditlere kulak asmaz. Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz. Devletin ülkesiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğüne kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti dirayetle terörle mücadeleyi devam ettirmelidir.

'MÜZAKERE ARAYIŞLARI KAPALI, UÇURUMUN DİBİNDE'

Hainler ve arkalarındaki şer güçler amaçlarına ulaşamayacaktır. Terör yasadışıdır, insanlık dışıdır. İğrenç bir eylem türüdür. Terörizm, fail ve figüranları pek fazla olan bir ihanettir, cinayettir, alçaklıktır. Türkiye terörizmi her zeminde yok edecek güce haizdir. Ok yaydan çıkalı çok olmuştur. Taviz yoktur, mücadeleden dönüş yoktur. And olsun milletçe kazanacağız, kan kuskunlarına hayat hakkı tanımayacağız. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere arayışları kapalı, uçurumun dibindedir. Milli mücadeleyi yükseltmek boynumuzun borcudur. Buna set çekmek için hazırlık yapanlar insanlığın kayıtlarından düşmüş katillerdir. Katillere ne yapılacağı bellidir ve gereği de kahramanca yapılmaktadır.

'İNSANLIK VİCDANI HAKLI OLARAK TEPKİ GÖSTERDİ'

7 Nisan 2018'de rejim güçlerinin Duma'da yaptığı saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esad tarafından yapıldığını söylerken,Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir. Suriye'de masumlar hayatını kaybederken Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı. Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz.Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir."