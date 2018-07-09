Bahçeli’den suç duyurusu hazırlığı

İYİ Parti’li Hayati Arkaz’ın, milletvekili yemin töreninde Bahçeli’nin elini öpmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Partimize ‘FETÖ’cü, ipsiz sapsız’ diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlar yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin” tepkisini göstermişti.

Akşener’in açıklamaları üzerine Bahçeli’nin, bu suçlamanın aydınlığa kavuşması için, konuyla ilgili beyanlarda bulunan birkaç İYİ Parti’li milletvekili ve 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunma kararı aldığı belirtildi.