Bahçeli’den Soyer tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerinin Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarına, “MHP’lilere gülüyorum” dediği gerekçesiyle tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya tepki gösterdi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:
“İlber Ortaylı’nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı ‘MHP’lilere gülüyorum’ demesi, ‘MHP’liler takımına tam gülünür’ diyor. Bir defa biz bir takım değiliz, muazzam bir davayız. MHP’lilere Tunç Soyer’den dolayı gülen birisi, 12 Eylül’de ağlayan, acı çeken, işkence ve eziyetlere mahkûm edilen ‘milliyetçi - ülkücü hareket’le alay ediyordur.”
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