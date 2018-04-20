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    Bahçeli'den 'siyasette FETÖ' uyarısı

    Umut ERDEM / ANKARA
    20.04.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, erken seçim görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “FETÖ’nün siyasetteki ayağı temizlenmezse, yerel seçimler başta olmak üzere pek çok alanda farklı dinamikler oluşur” uyarısını yaptığı ileri sürüldü.

    Bahçeli bugüne kadar pek çok grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağına vurgu yapmıştı. Bahçeli, 10 Nisan’da Meclis’te yaptığı grup toplantısında da “FETÖ’nün kripto damarının hâlâ aktif olduğunu” söylemişti.

    Bahçeli’nin bu sözlerini bir kez de erken seçim görüşmeleri öncesinde ve sırasında iktidar partisi yöneticilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ileri sürüldü. Erdoğan’ın da Bahçeli’den gelen bu uyarıyı dikkate aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilliği seçimlerinde “AK Parti’de FETÖ ile en küçük bir iltisakı bulunanları ya da bu konuda şüphe taşıyanları aday göstermeyeceği” kaydediliyor.

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , gündem
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