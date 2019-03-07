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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Bahçeli tepki gösterdi! "Ne büyük bir şuursuzluk?"

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Bahçeli tepki gösterdi! "Ne büyük bir şuursuzluk?"

MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne büyük bir şuursuzluk? Bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Ne büyük bir şuursuzluk? Bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi?

Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken üç kişiye acımasını söylemiş: “Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene…” Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır.

PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür.

CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir.

ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!

S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu?

Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD’nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye’nin neyi alıp neyi satacağına ABD’nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG’yi silahlandırırken bize mi sormuştur?

Zillet İttifakı’nın tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, demokrasi diyorlar, HDP-PKK’yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil’e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar.

Halk zillete düşmez, millete zillet iftirası tutmaz. Zillet İttifakı başka, bu ittifaka oy veren tertemiz vatandaşlarımız başkadır. Halka terörist denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecektir.

Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist “Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil” diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti.

Umumi sükûtumuz kadar mağrur ve mahcup sabrımızı da hiç kimse yanlışa yormasın. Olgunluğumuz ruh ve vicdan asaletimizin temyiz kudreti, temkin kuvvetidir. Zillet karanlığına, mihnet karamsarlığına bu aziz ülkeyi Allah’ın izniyle teslim etmeyeceğiz.

Bugün Regaip Kandili’ni idrak ediyoruz. Rabbim’den niyazım odur ki, Türk milletini darda bırakmasın. Türk-İslam âleminin diriliş ve yükselişini nasip ve müyesser eylesin. Bekamızın müessirliğini daimi etsin.

Regaip Kandilimizin ve karşılayacağımız Üç Aylarımızın mübarek olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimin bu kutlu gecesini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah.

Beka kandilimiz ilelebet yanacak, buna karşılık Kandil’e yuvalanmış ihanet belası yerle yeksan olacak. Bir olacağız, biz olacağız, beraber olacağız, sonsuza kadar var olacağız.Beka, Türk milletinin ezeli yörüngesi, ebedi yönüdür.Yörüngeden çıkmak yok, doğru yönden sapmak hiç yok."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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