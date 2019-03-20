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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Bahçeli'den önemli açıklamalar: Bunların ipliği meydana çıkmıştır

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Bahçeli'den önemli açıklamalar: Bunların ipliği meydana çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Antalya’da düzenlenen toplantısında konuştu. Bahçeli, "CHP listelerinde bölücü başına özgürlük isteyen namertler aday gösterilmiştir. Bunların ipliği meydana çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Ayrımcılara prim vermeyiz, ayrışmaya tamam demeyiz. İttifakımız birliğe ve kardeşliğedir.

Cumhur ittifakı kapsamında partimizin adayları ne kadar değerliyse AK Parti adayları da o kadar değerlidir.

Sonsuza kadar beka ve birlik içinde yaşa Antalya.

31 Mart seçimleri diğerlerinden farklı. Bu, 15 Temmuz’dan sonraki ilk, cumhuriyetimizin yüzüncü yılından önceki son yerel seçimdir.

Ülkemiz bugün ağır imtihanlardan yüzünün akıyla geçmiştir.

Bunlar sokakları karıştırmayı hedefliyorlar. Cumhur ittifakı zaafa uğrarsa bunlara gün doğacaktır.

Cumhur ittifakı erirse bunların içlerinin yağı eriyecektir.

Biz cumhur diyoruz. Cumhurla ittifak yapıyoruz. Her şeyi aleni ve açık bir şekilde halkımızla paylaşıyoruz.

Teröristlerin belediyelere doluşmasının Antalya için korkunç gelişmelere neden olacağını şimdiden görüyoruz.

Zilleti uyarıyoruz yanlış yoldan dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Ancak ne kadar uyarsak nafile olduğunu görüyoruz.

PKK cumhura ve cumhuriyete mazbatalı teröristler aracılığı ile meydan okuyor. Kılıçcaroğlu Atatürk’ün partisi CHP’yi HDP’nin kumanda merkezi haline getirmişti.

HDP’nin eş başkanı açık açık itiraf etmiştir. HDP’nin yok sayılamayacağını söylemiş seçilirseniz bizim sayemizde olacak ve karşılığını alacağız demiştir.

Kılıçdaroğlu’na soruyorum HDP’nin istediğini alamadığı takdirde almak istediği nedir varmak istediği yer neresidir?

HDP listelerinde bölücü başına özgürlük isteyen namertler aday gösterilmiştir. Bunların ipliği meydana çıkmıştır.

CHP ve İP’e oy veren kardeşlerime sesleniyorum gelin siz de cumhur ittifakına katılın.

DEVAMI GELİYOR…

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