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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Bahçeli’den Tokat’ta önemli mesajlar: Kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir

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Bahçeli’den Tokat’ta önemli mesajlar: Kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Tokat mitinginde konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

10 gün sonra tarihi bir seçim yapacağız. Gövdemizi taşın altına koyacağız, söz verdik çok çalışacağız. Tokat'ı bütünüyle bağrımıza basacağız.

Gönül kırmak değil gönüller yapmak maksadımız. Ayırmak değil birleştirmektir muradımız.

Rahmetin yanında tezviratın uzağındayız.

AK Partili kardeşlerimizle Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz.

Varsın çıkarcılar güç birliği yapsınlar. Bizim inancımız kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir.
Tokat’ın yönü zaafa kapalıdır.
Bugün 21 Mart Türk’ün bahar bayramıdır. Nevruz birliği, dirilişi, barışı ve uyanışı sembol eden bir gündür.

Hain emel sahipleri akıllarına başlarına almalıdır. Türk dünyasında Sultan Nevruz adıyla yaşatılan bu günde milli bekamızın sonsuza kadar var olmasıdır.
Nevruz yalnız mevsim döngüsünün başlangıcı değil maddi ve manevi doğruluş ve atılımın müjdecisidir. Gerginlik ve huzursuzluk aracı haline getirilmesine müsaade edilmemelidir.

Güzel günlerin habercisi kabul edilen nevruzun barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum.

Nevruz’da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruz’da kırıp dökmeye kalkışan Vandallar Türk milletine düşman odaklarıdır.
Nevruz’dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız.
Milli bekaya inanmayan kim varsa 31 Mart’ta sandıkta hesaplaşacağız.

Milli beka şaka değildir, oyuncak değildir. Bekamız yoksa vatanımız, geleceğimiz yoktur.
Yeni Zelanda’da bir barbar, bir Haçlı artığı iki camide 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. CHP genel başkanı baltayı yine taşa vurdu. İslam dünyasından kaynaklı terörden bahsetti.

Hala Viyana’yı Kosova’yı unutmamışlar. Biz de bu zalimleri unutmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur. Bu nedenle PKK’yı kullanıyorlar. FETÖ’ye sempatileri boşuna değil.
Ürkmeye devam etsinler, çıldırmayı sürdürsünler Türkiye’nin önüne asla geçemeyecekler. Türk denildi mi akıllara Müslüman gelir. Türk milleti İslamiyet’in keskin kılıcıdır.

Sorunların ana kaynağı da budur.
İşleri güçleri yalandır, dolandır, kriz severliktir. Kaos dediler mi yüzleri güler. Zillet ittifakı Türkiye’ye karşı tesis edilen 5. Kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. CHP Genel Başkanı YPG’ye terör örgütü diyemiyor. Üstelik PKK’lıları Belediye Meclis üyeliği için hazırlıyor. Zaman zaman Yalandan söz düelloları yapılıyor. HDP’nin çürümüş eş başkanı seçilenlerin HDP oyları ile gerçekleşeceğini söylüyor. Bu acıklı tablo zillet değil midir?

Tokat Çanakkale Surlarına bağımsızlık aşkı ile bağlanan on beşlilerdir. Tokat’ın milli duruşunu unutanlar 31 Mart’ta gereken cevabı alacaklardır.

Dün Çanakkale’yi geçemediler bugün de Tokat’ı geçemeyecekler.
Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyorlar. Hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. İşbirlikçilere karşı cumhur ittifakı diyoruz.

Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart’tan sonuç alınmalıdır. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar. Zillete rağmen yolumuza devam edeceğiz.

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