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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Bahçeli: 'Bizim için anket meydanlardır'

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Bahçeli: 'Bizim için anket meydanlardır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Isparta mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli konuşmasında ''Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir'' dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:
''Isparta önümüzdeki 5 yılda da hizmetten yoksun kalmayacak mutsuz ve huzursuz olmayacaktır. Şimdi söz sırası Ispartalı kardeşlerimdedir. 31 Mart’ta sandığa gidecek misiniz? Isparta’ya sahip çıkacak mısınız? MHP’ye destek verecek misiniz? Bu evetler gösteriyor ki Isparta duruşunu belirlemiştir.
Isparta’da 3 hilal gül goncası gibi açılacak, mili birlik ve beraberliğin mis kokusunu her yere taşıyacaktır.

Bütün adaylarımız Isparta’ya hayırlı ve uğurlu olsun. Sandığın başına gittiğinizde mührü 3 hilale vurup MHP’ye destek verecek misiniz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Parlak projelerimizle dürüst ve ilkeli yönetim anlayışımızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Daha huzurlu bir kent, daha güzel bir gelecek, daha mutlu insanlar için Ispartalı kardeşlerimizin gönlüne talibiz. Önemli bir hususun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Isparta cumhur ittifakı kapsamında yer almayan illerimiz arasındadır. Ancak AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Cumhur ittifakı Türkiye’nin güvencesidir, istikbalimizin mimarıdır.

31 SEÇİMLERİ BEKA SEÇİMİDİR

11 gün sonra gerçekleşecek seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Aynı zamanda milli bekamıza da sahip çıkacaksınız. Belediyelerde PKK’nın yuvalanması marazlıdır. Bu nedenler 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. CHP, İP, HDP, SP bir olmuş cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmıştır. PKK’nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türk milletiyle hesaplaşmanın peşindedir. PKK’nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi şehirlerde aday çıkarmamıştır. Zillet ittifakına monte olmuşlar kirli pazarlıklar yapmışlardır. PKK İstanbul’u yönetme arayışına girmiştir. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. YPG sempatisi bunların iradesini harap etmiş hezimete uğratmıştır.

Ülkemizi topla tüfekle sindiremeyenlerin 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta müsaade etmeyecektir. Sizlerin iradesi her şeyin üstündedir. Milli iradeyi sabote etmek emperyalistlere göz kırpmak demektir. Yok saymak demokrasiye hakarettir.

Sınır dışı operasyonlarımızı sekteye uğratmaya çalıştılar. Tüm bunlar milletimizin gözü önünde vuku buldu. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu. CHP,HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar. Cumhura karşı sorumluluklarımız tarihe karşı görevlerimiz vardır. Teslimiyete göz yummayız, ya istiklal ya ölüm diyerek kurduğumuz cumhuriyeti ya patates ya soğan diyerek tartışmaya açtırmayız.

Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Son kale olarak cumhurun iradesine güveniyoruz. Atatürk’ün CHP’sinin Kandil’e ipotek olmasını zararlı buluyoruz. Kandil’in hazırladığı kanlı isim listelerini belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu’nun PYD’yi terör örgütü olarak görmemesini çok vahim buluyoruz. CHP’ye oy veren kardeşlerim gelin birlikte yürüyelim. Zillet ittifakına gelin siz de tavır koyun. Bu CHP Atatürk’ün CHP’si değildir, Bu İP iyi falan değildir. Ayrışmaya kutuplaştırmaya kamplaşmaya prim verenlere birlik ve beraberlik gücümüzü ispat edelim. Cumhur ittifakı hepimize yeter hepimizi muhabbetle kucaklar. Zilletin sonu hüsrandır, ardı karanlıktır.

Bölücü başının heykelini dikmek isteyen teröristlere müsaade yoktur. Bize göre belediyecilik hoşgörüdür, insanlara dokunmaktır. Isparta kararlı bir duruş sergilemiştir. Bizler başınızı yastığa mutlulukla koyabildiğiniz sürece biz huzurluyuz. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır, aile vardır, huzur vardır. Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bir insan için kalp neyi ifade ediyorsa toplum için de kadın odur.

ANKET ŞİRKETLERİ HER GÜN YALAN YANLIŞ ARAŞTIRMA YAPIP ATIP TUTUYORLAR

En az 5 yıl daha hizmete devam diyoruz. Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir.'' 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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