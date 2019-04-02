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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 20:47, Son Güncelleme:

Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

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Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili için paylaştığı mesajda, Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atlarının iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır dedi.

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, miracın hem bir mucize, hem de manevi bir muvaffakiyet olduğunu belirterek, Miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü lazımdır. Mucize beşerin harcı değildir, ancak Hak Tealanın eşsiz bir lütfu, emsalsiz bir keremidir. Zamanlar ve mekanlar üstü hallerin kavranması elbette kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez, ahlak ister, itikadi adanmışlık bekler ifadesini kullandı.

Miracı vuslatların en görkemlisi ve en güzeli olarak tanımlayan Bahçeli, mesajını, Miraç yükseliştir ama en kutlusudur, en kutsalıdır. Miraç vuslattır, ama en görkemlisi, en güzelidir. Bir gece Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya, oradan da Allahın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem yolculuk Hz.Peygamberin bizlere mirasıdır diye sürdürdü.

MÜSLÜMANLARIN BİRLİK MİRACINA ULAŞMALARI NİYAZIMDIR

Bahçeli, Mescid-i Aksanın bugün hain emellerin tasallutu altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler, ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır. Miracımızın şehri Kudüs harap ve bitap düşmüştür. Mukadderatımızın mihrabı Türk ve İslam yurtları durgunluk ve sukut içindedir. Mukaddesat düşmanları kibrin, kindarlığın, kifayetsizliğin ve küstahlığın izindedir. Manevi toparlanmanın, maddi doğrulmanın miracına tutunmamız şarttır."

’İYİ GİBİ GÖRÜNÜP KÖTÜLÜĞE HİZMET EDEN KİM VARSA MAŞERİ VİCDANA HESAP VERECEKLERDİR’

Karanlık senaryolara figüranlık eden kimselerin siyaseten çürütülmemesi durumunda Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Mehabet yerine mahvın eline düşenler, karanlık senaryolara figüranlık edenler, hıyanet refakatçisi kesilenler, haktan yana poz verip hayasızlığın ileri karakolluğuna özenenler kenara itilmeden, gündemden çekilmeden, siyaseten çürütülmeden Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyecektir. Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva Atlarının iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır dedi.

DİLEĞİM ZİLLETLE DEĞİL HAKİKATLE YÜRÜMEK, HALKTAN YANA DURUŞ GÖSTERMEKTİR

Milli huzur ve haysiyetin miracına ulaşmak temennisini taşıdığını kaydeden Bahçeli, Dileğim zilletle değil hakikatle yürümek, halktan yana duruş göstermektir. Miraç doğruya, doğruluşa, manevi bir doğuşa adım adım vasıl olmaktır. Bunu hak eden gönüllere, Miraçın ruhuyla dolup taşan vicdanlara selam olsun. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Miraç Kandilini yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmeyi, af ve merhametin miracına layık olabilmeyi, Allaha kulluk görevlerimizi, millete hizmet sevdamızı vicdan imbiğinde damıtarak yerine getirmeyi içtenlikle diliyorum mesajını paylaştı.

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