Bahçeli'den Millet İttifakı'na sert tepki: Milli güvenlik sorunudur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana mitinginde konuşuyor...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
"Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir
ABD’nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır.
AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır. İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır.
Kandil'de hazırlanan listeler aziz milletimize dayatılmaktadır. Zillet ittifakı milli güvenli sorunudur.
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