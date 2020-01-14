Bahçeli’den Libya araştırması: ‘Kuloğlu’lar Türk-Arap karışımı

Yeniçeriler, tarihi filmlerin önemli kahramanları. ‘Muhteşem Yüzyıl-Kösem’ adlı dizide de Mete Horozoğlu yeniçeri ağasını canlandırmıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçen hafta sonu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği kampın basına kapalı bölümünde Libya Türkleri üzerine yaptığı bir araştırmayı paylaştığı öğrenildi. Araştırma 16’ncı yüzyıla dayanıyor. MHP Lideri, toplantıda Trablus’un Turgut Reis ve Kaptan-ı Derya Sinan Paşa tarafından 1551’de Osmanlı’ya bağlandığını, Fizan bölgesinin ise 1577’de Osmanlı Devleti’nin topraklarına katıldığına değindi.

Bahçeli, tamamen Türk olan yeniçeri ve leventlerin yerli kadınlarla evlenmelerinden doğan erkek çocuklara da ‘Kuloğlu’ denildiğini aktardı.

VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Türk-Arap karışımı nesil olan Kuloğlu’ların da bugün Libya’da halen varlığını koruduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Yerel Arap ağızlarında ‘Köroğlu’ olarak yerleşmiş. Örneğin Urfa’da meskûn ‘Bini İcil Aşireti’ mensuplarının büyük bir kısmı Köroğlu soyadını taşıyor. Arap kabilelere mensup hanımlarla evlenen Kuloğlular, kuşaklar boyunca önemli askeri görevler üstlendiler” diye konuştu.

Sadece leventlerin değil, din hizmetleriyle diğer askeri ve idari görevler için gönderilen binlerce Osmanlı Türkünün de üç asır bu bölgede yaşayarak adeta kök saldığına vurgu yapan MHP Lideri Bahçeli, şunları aktardı:

GİRİT’TEN DE GİDENLER OLDU

“Ayrıca Girit’ten sürgün edilen Türklerin bir kısmı da Libya şehirlerine iskân edilmişti. Türklerin yoğun yaşadığı Mısrata, 19’uncu yüzyılda Libya’ya yerleşen, Çerkes ya da İslam’ı kabul eden Yahudilerden oluşan eski Osmanlı asker ailelerinin çoğunlukta olduğu bir yerleşim.

Hatta modern Libya’nın kuruluşunun ilk yıllarında, Türk hükümetinin izni ve görevlendirmesi ile Sadullah Koloğlu, namı diğer ‘Arap Kaymakam’ bu ülkenin ilk başbakanı olarak üstün görevlerde bulunmuştu. Basın-Yayın eski genel müdürü, bir dönem Bülent Ecevit’e danışmanlık da yapmış akademisyen-yazar-tarihçi Orhan Koloğlu, Sadullah Bey’in ikinci oğludur.”