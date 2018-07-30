Bahçeli'den Koray Aydın'ın sözleriyle ilgili flaş sözler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.07.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Bahçeli'den Koray Aydın'ın sözleriyle ilgili flaş sözler

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Bahçeli'den Koray Aydın'ın sözleriyle ilgili flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Koray Aydın'ın "liderimiz Devlet bahçeli" sözleri sonrası başlayan gaf tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli şunları söyledi:

Gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi; bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ

Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanı yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var, İYİ Parti açısından yarar var.

İYİ PARTİ'DEN KOPMALAR YAŞANABİLECEĞİ VE MHP'NİN KAPISINNI ÇALINACAĞI İDDİASI...

Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki, hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.

RAHİP BRUNSON...

Twitter'da kesin ifadeler kullandım. Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur.

 

 

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