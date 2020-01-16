Bahçeli’den jet ihraç

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” mesajla tepki çekmişti. HAKLI GURURUMUZ

Açıklamanın ardından konuştuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hürriyet’in sorusu üzerine Şahin’den savunmasını istediklerini belirterek, “Gerekeni yapacağız” demişti. Durmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da “Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Durmaz, Hürriyet’in sorusu üzerine, Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in MHP’nin belediye başkanlığı listesinden düşürüldüğünü ve partiden de ihraç edildiğini kaydetti.