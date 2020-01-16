MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli’den jet ihraç
GeriGündem Bahçeli’den jet ihraç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bahçeli’den jet ihraç

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bahçeli’den jet ihraç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından skandal paylaşıma imza atan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’i belediye başkanlığı listesinden düşürdü. Şahin’in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” mesajla tepki çekmişti. HAKLI GURURUMUZ

Açıklamanın ardından konuştuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hürriyet’in sorusu üzerine Şahin’den savunmasını istediklerini belirterek, “Gerekeni yapacağız” demişti. Durmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da “Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Bahçeli’den jet ihraç

Durmaz, Hürriyet’in sorusu üzerine, Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in MHP’nin belediye başkanlığı listesinden düşürüldüğünü ve partiden de ihraç edildiğini kaydetti.

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle