Bahçeli'den 'İYİ Parti' sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için Cumhurabaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışacaklarını söyledi. Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir. MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz öte yandan cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret göstereceğiz. "

İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ?

Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemeye yönelik iddialar olduğunun sorulması üzerine "Basın bir gün de doğru yazsın. İYİ Parti başka partiden oy almaz, alırsa bizden alır biz de rıza gösteriyoruz, kararı YSK versin" cevabını verdi.

'CHP'NİN ADAYINA SAYGI DUYUYORUZ'

Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adaylarının sorulması üzerine "CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz" dedi.

DERBİ YORUMU: BEŞİKTAŞ SAHADAN KAÇMAZ

Bahçeli, Olaylı Fenerbahçe-Beşkitaş derbisi için de şöyle konuştu: "Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."