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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
04.02.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Bahçeli'den İlber Ortaylı’nın o sözlerine sert tepki

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Bahçeli'den İlber Ortaylı’nın o sözlerine sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın İlber Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir ancak milliyetçi-ülkücü hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin ama haline" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın İlber Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir ancak milliyetçi-ülkücü hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin ama haline." dedi.     

Bahçeli, parti genel merkezinde bir basın mensubunun sorularını yanıtladı.     

Hilmi Yavuz ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki açıklamaları hatırlatılarak, "Ali Kemal üzerinden Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İlber Ortaylı'nın 'Tunç Soyer konusunda MHP'lilere gülüyorum' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:     

"Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat programında bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, merhum Numan Menemencioğlu'nun 'ne yapalım' sorusuna, 'sınavı kazandıysa alın' dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer'i temize çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim? Milli Mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre Merhum İnönü'nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal'in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey. Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker."     

"Beni daha düşündüren, İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı 'MHP'lilere gülüyorum' demesi. 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin bir takım değil, muazzam bir dava olduğunu belirtti.     

"GÜLMESİ İYİ BİR ŞEY"

Asıl anakronik olanın, tuzağa düşen Ortaylı'nın bizatihi kendisi olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:     

"Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi. Fakat Sayın Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var, gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla hem de saatlerce. Ağlanacak hale gülen, zulme tebessümle alkış tutan birisinin münevverlik iddiası başlıbaşına tutarsızlık ve kara mizah değil mi?     

MHP'lilere Tunç Soyer'den dolayı gülen birisi 12 Eylül'de ağlayan, acı çeken, işkence ve eziyetlere mahkum edilen milliyetçi-ülkücü hareketle alay ediyordur. Bunun anlaşılır, anlatılır, kabul ve izah edilir yanı da yoktur. Sayın Ortaylı Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir ancak milliyetçi-ülkücü hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Anlayan anlamıştır herhalde. Tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline."     

 

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