Bahçeli’den flaş sözler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız

İşte Bahçeli’nin sözlerinden satır başları:

MHP tek yürektir tek sestir. MHP gariplerin kalp atışıdır. MHP Türkiye’nin son kalesidir. 8-9 Şubat’ta kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağız. dile kolay tam yarım asırdır millet hizmetindeyiz. Başbuğumuz Türkeş beyin açtığı yolda gösterdiği istikamet boyunca yürüyüş halindeyiz. şehitlerimizin emanetlerini kucaklayarak yürüyoruz. Arkamıza bakmadan tuzaklara takılmadan Türk milletini yüceltmek için çalışıyoruz. Yükümüz ağır olsa da kaldıracak irademiz vardır. Önce ülkem dedik önce millet diye seslendik ne mutlu türküm diyene sözünden beslendik.

Türklüğü ateşe atmak Türk milletini tarihsel haklarını çiğnemek için maske takanlarla emperyalistlerle bir oldular. Ekonomik tetikçilerini kışkırttılar. İşgali denediler. Ama ihmal ettikleri milli cesaretin karşısında her seferinde perişan oldular. Bu topraklardan Türk milletinin mührünü silmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir hıyanete karşı etten duvardır. İstiklal Türk milletinin ebedi ve ezeli hakkıdır.

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir.

Sistemin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız.

Bugüne kadar ülkücü yaşadık bozkurt gibi hayata tutunduk. Elleri nasırlı dedelerin elleri kınalı neneleri zikredilen şükreden tüm insanlarımızın samimiyetle şereflice çaba sarf ettik ne aldandık ne de aldattık. Doğru olduk doğru hedeflere kilitlendik.

Bu ilkelerle hareket ettiğimiz takdirde 2023 yılında lider ülke Türkiye’ye ulaşacağız. Ardından ise çağ açan İstanbul’un 1000. Fetih gününde 2053 yılında süper güç Türkiye’ye varmayı hedefliyoruz. Bizim gayemiz vardır ülkümüz vardır kimse şüphe etmesin ki tertemizdir.

“HER FEDAKARLIĞI SEVE SEVE YAPARIZ”

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir. Türkiye’nin pek çok sorunu var iken hele hele cumhuriyetin 3. evresine yeni geçmişken olaylar karşısından sorumsuz bir şekilde hareket edemeyiz. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız.

Ülkülerimizi savunmak zahmete katlanmadan bedel ödemeden gerçekleşmez. Uzun hedefleri kucaklayanlar ancak ve ancak yüreğini vicdanı ruhu ve şuuru büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlığına sahip olmayanlar irade göstermeyenler kararının arkasında duramayacakların soluğu kesilince geleceği reddedenlerin sahip olabilecekleri bir unvan değildir ülkücülük.

“BİZ BİR TARİH YAZIYORUZ”

Gelecek gevşeklikle inşa edilemez. Korkaklardan fatih çıkamaz. Geleceğin Türkiye’si de bugünün faziletli fedakarlıklarıyla olacaktır. Biz bir tarih yazıyoruz. Türkiye’nin ve Türk milletinin son yıllarda yaşadığı tehditler ülkücülere yeni bir görev yüklemektedir. Bütün kindar gözler üzerimizdedir uyuyarak mezarımızı kazarlar. Bu kapsamda ön almalıyız. Bir gerçek vardır o da şudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarlı yönetimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bunu sağlayacak olanda cumhur ittifakıdır.

“ÖNCE TEDBİR ALMALIYIZ SONRA TEVEKKÜL ETMELİYİZ”

Zafer cumhurun olmaz ise zillet altın vuruşunu yapacak öldürücü darbeyi indirecektir. CHP, HDP, İP aynı çizgidedir. Ancak hevesleri kursaklarında kalacak. Yeni hükümet sisteminin doğasına zarar vermeyeceklerdir. Önce tedbir almalıyız sonra tevekkül etmeliyiz. Yerel seçimleri bir sistem oylamasına bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin alayı ile mücadele etmek boynumuzun borcudur.

Terör örgütleri devrededir. CHP ve İP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Oyun bellidir kirli oyuncular açıktadır. Türkiye’ye yabancılara ihbar eden zilletin ana aktörleridir. İşte PKK’lı Demirtaş’la ilgili AİHM’in verdiği kararı duydunuz. AİHM bir skandal karara imza atmıştır. Tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle hapse gönderildiği iddia edilmiştir.

“AİHM TÜRK ADALETİNİ HİÇE SAYMIŞTIR”

PKK’lı Demirtaş mağdur göstermek ayıptır. Ahlaksızlıktır. Hukuksuzluktur. Hakarettir. Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. AİHM Türk adaletini hiçe saymıştır. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmalıdır.

Zillet ittifakı yerli ve milli olmadan iradesi rehinlidir. MHP Türkiye’nin içine düşürülemeye çalışılan çıkmazı görmüştür. Önümüzdeki muhtemel sıkıntıları görmek lazımdır. Biz 31 Mart’a şu kadar belediye benim olsun diye yaklaşmıyoruz.

“YANLIŞ ANLAMALARI MİLLİ BEKA İÇİN YOK SAYDIK”

Cumhur ittifakında bir ara sorun çıkaran gel gitleri geride bıraktık. Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık. Dün gerçeklerimizi tek tek sıraladık ve kararımızı açıkladı. İstanbul Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceğiz.

Bu seçimlerde çok çalışacağız cumhur ittifakının toplam oyunun geri düşmemesi için elimizden geleni yapacağız. Henüz belediye başkan adayı olmayan bölgelerde ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Hepinizi tebrik ediyorum aynı heves aynı heyecanla yolunuza devam ediniz. Günlük hayatın ve dış tesirlerin yıkıcı etkisini süzecek koruyuculuğa sahip olunuz.