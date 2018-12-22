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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 19:31, Son Güncelleme:

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' mesajı

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Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat’ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid’in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat’ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2018'in Türkiye için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımların yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların sükutu hayale uğradığını kaydeden Bahçeli, pes etmelerini bekleyenlerin zamanla elendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yeniden doğrulduğunu, Cumhur İttifakı’nın doğumu ve dik duruşuyla beka düzeyindeki tehditlere karşı muazzam bir irade gösterildiğine değinen Bahçeli, "TBMM Genel Kurulunda 10 Aralık 2018’ten 21 Aralık 2018’e kadar geçen zaman dilimi süresince 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşüldü ve kanunlaştı. 17 Ekim 2018’de başlayan bütçe süreci sonuçlanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı’na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmış, müstesna bir irade tecelli etmiş, Cumhur İttifakı’nın muazzez dayanışması aynısıyla bütçeye mühür vurmuştur. 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'yla 2017 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FIRAT’IN DOĞUSUNA KUVVETLE GİRİLMELİ, YER GÖK TİTREMELİDİR"

"Fırat’ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid’in saklandığı delik" ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat’ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi. ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini, taktik adım olup olmadığını, stratejik hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım. Milli siyasetimizi oluştururken tarihe bakmalıyız, millet ne diyor ona dikkat etmeliyiz. Fırat’ın doğusu kurtarılmadıkça, zulüm kazınıp atılmadıkça, katiller cezalandırılmadıkça son vatanımızda dirliğimiz ve birliğimiz hep muallakta kalacak, mücavir toprakların emniyeti muammasını sürdürecektir. Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat’ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremelidir."

"NİCE KAHRAMANIMIZ TÜRK TARİHİNİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ"

Sarıkamış şehitlerine ilişkin de paylaşımlarda bulunan Bahçeli, "Felaketlerin içinden bir celadet anıtı gibi yükselen nice kahramanımız Türk tarihinin akışını değiştirdi. Kimi zaman dondular, kimi zaman buz kestiler, kimi zaman da çöl kumlarında yandılar. Gene de teslim olmadılar, hiç vazgeçmediler. 104 yıl önce Sarıkamış’ta yaşananlar bu söylediklerime ibretlik bir misaldir" dedi.

"MAZLUMLARIN AHLARI GÜN GELECEK ZALİMLERİ TAHTLARINDAN İNDİRECEKTİR"

Bahçeli, Allahuekber Dağları’nda sadece düşmana değil kara, tipiye, soğuğa da meydan okunduğunu belirterek, istiklal uğruna pek çok bedelin ödendiğini kaydetti. Kahraman ecdadın üşüyerek şehit olduğunu ancak onların sayelerinde Türk halkının sıcak bir vatanla buluştuğunu anlatan Bahçeli, "Donarak devleşip istikbalimizi ısıttılar. Bir hilal uğruna nice güneşler battı. Bu topraklar dökülen tertemiz şehit kanlarıyla vatanlaştı. Aziz şehitlerimizi Fatihalarla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Unutmayalım ki, kahramanlık ruhun bedene karşı elde ettiği imrenilecek bir zaferdir. Bu nedenle Türk milleti muzafferdir, mutlak hakim olan da bir tek Allah’tır. Bayrak olup inmeyenleri, ezan olup dinmeyenleri, şehit olup ölmeyenleri tazimle yad ediyor, bıraktıkları emanetlerini can pahasına savunacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Doğu Türkistan’da işkence ve asimilasyonlara maruz kalan soydaşlarımızın asla yalnız olmadığını çok gür ve güçlü bir şekilde haykırıyorum. İnanıyorum ki, mazlumların ahları gün gelecek zalimleri tahtlarından indirecektir. İster Fırat’ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk’ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki, ya beka ya da bela" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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