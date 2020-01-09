Bahçeli’den FETÖ eleştirisi: Siyaset de bu illetten temizlenmeli

Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda özetle şunları kaydetti:

“FETÖ’nün sinsi örgütlenme ve kadrolaşma çabaları 2004 yılından itibaren zirveye ulaşmıştır. FETÖ bu tarihten sonra yeraltından çıkıp suç örgütü olarak aleni, illegal faaliyet yürütme aşamasına geçmiştir. Ve nihayet devleti işgal ederek ele geçirmek amacıyla 15 Temmuz’da askeri darbe için sahneye çıkmıştır. 15 Temmuz sonrasında yaşananlar, siyaset müessesesine ertelenemez ve geciktirilemez mükellefiyetler yüklemiştir. Bu mükellefiyetler en başta devlet yönetiminde seri, süratli, etkin ve güçlü bir idari yapının varlığı ve devamlılığını zorunlu hale getirmiştir.

ÖN ŞARTSIZ OLARAK HÜKÜMETİN YANINDA

MHP ön şartsız Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin yanında, devletin arkasındadır. Siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye’nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir.

8 AYAĞIN 7’SİNDE MESAFE ALINDI

FETÖ’nün Türkiye’de örgütlendiği sekiz ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır. Bugüne kadar sekiz ayağın yedisinde önemli mesafelerin alındığı ve örgüte büyük darbe vurulduğu izahtan varestedir. Bununla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Ancak bu halde mücadelenin kamuoyu vicdanında karşılık bulması ve mücadeleye güveninin artması mümkün olabilecektir. Zira siyaset ayağındaki mücadele zaafı bürokrasideki ve diğer alanlardaki mücadeleyi de olumsuz etkilemekte, devlete sızma girişimlerine fırsat tanımakta, FETÖ’yü diriltme emellerine zemin hazırlamaktadır.

ELEBAŞININ GETİRİLMESİ BORCUMUZ

FETÖ elebaşının Türkiye’ye getirilerek yargı önüne çıkarılması 15 Temmuz şehitlerimize olan borcumuzdur. ABD, FETÖ canisinin iadesine dönük bugüne kadar olumlu bir yaklaşım göstermemiştir. Türkiye pes etmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar kullanacaktır."