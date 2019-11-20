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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bahçeli'den EYT desteği

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Bahçeli'den EYT desteği
Erdoğan ve Bahçeli Meclis muhalefet kulisinde bir süre sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de muhalefet kulisinde sohbet etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili görüşlerini dile getirdiğini belirten Bahçeli, “Kendilerinin bu konudaki kararının doğru olduğu kanaatini paylaştım” dedi.

23 Eylül’de rahatsızlanan Bahçeli, uzun bir aranın ardından dün Meclis’e geldi. Önce partisinin milletvekilleriyle geleneksel salı öğle yemeği buluşmasını yapan Bahçeli, daha sonra da AK Parti Grup Toplantı Salonu’nun da olduğu muhalefet kulisine geçti. AK Parti grup toplantısından çıkan bazı bakanlar ve parti yöneticileri, kuliste kurmayları ve MHP’li milletvekilleri ile oturan MHP Lideri’ne geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da grup toplantısı çıkışında eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte Bahçeli’nin yanına gelerek bir süre konuştu. Erdoğan, Bahçeli’ye “Maşallah sizi iyi gördüm” dedi. Bahçeli, Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

YAKIN ALAKA GÖSTERİYOR

“(Cumhurbaşkanı ile görüşme) Sayın Cumhurbaşkanıyla hal hatır sorduk karşılıklı. Yakın alaka gösteriyor kendisi rahatsızlığımız sürecinde. Bazı konular üzerinde de duruyoruz. Ben de kendilerine bir konuyu hatırlatmak istedim. Erken emeklilik konusunda 7 Haziran seçimleri öncesinde bütün siyasi partiler bir toplumsal talebin ürünü olarak ortaya çıkan duruma ses vermek açısından, seçim beyannamelerine erken emeklilikle alakalı pasaj koymuşlardı. MHP olarak biz de beyannamemize o pasajı koymuştuk. Bir arkadaşımız bir de yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler dikkate alındığında Cumhurbaşkanı’nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için genel kabulü olan bir değerlendirmedir. Güneydoğu’da sınırda güvenlik hareketleri, TSK’nın yükümlülükleri, Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Ciddi yük oluşturuyor. Bu yükün altından kalkabilir miyiz? Yoksa toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin toplumun belli bir kesimini istismarına fırsat mı verelim? Böyle bir durum içinde erken emekliliği gündeme taşıyarak karşılığı ve kaynağı bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir ama bizim cumhur ittifakı anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum.

GEBERDİ DİYENLER, BURADAYIZ

(Sağlığı ile ilgili spekülasyonlar) İlk defa dışarı çıktığımda sakal bırakmıştım. ‘Sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar’ diye açıklama yaptım. Fakat sakalımla uğraşanlar çok az çıktı, hâlâ sağlığımla uğraşıyorlar. Ben herkese sağlık diliyorum. Çünkü sağlık her şeyin başı. Bizi eleştirenler, geberdi diyenler, MHP parçalanacak diyenler, şimdi buradayız; arkadaşlarla beraberiz.”

SAKAL YORUMU

“(Sakal bırakacak mısınız yeniden?) Kestim bir defa. Dinlenme döneminde sürekli traş olmak yerine böyle tercih ettik. Biraz da yakıştığı iddia edildi. Bundan sonra denemeyiz, her şeyi bir defa deneriz. Ama iyi oldu. Biraz dinlenmiş oldu. Çünkü ben her gün traş oluyorum. İlk defa uzun bir süre sakal bıraktım. O da 20 günü buldu.”

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