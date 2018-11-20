Bahçeli'den Erdoğan'la yapacağı görüşme hakkında açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada "gündemi davet sahibi belirler" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle