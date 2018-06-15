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    Bahçeli'den Demirtaş tepkisi: Başka aday mı yoktu

    Hürriyet Haber
    15.06.2018 - 08:35 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutukluların Cumhurbaşkanı adayı olmamasına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, “Selahattin Demirtaş haricinde başka birini bulamadı mı HDP? Selahattin Demirtaş’tan başka aday mı yoktu? Türkiye’de demokrasi ölçüsü Selahattin Demirtaş’ın salınmasıyla alakalıysa bu yanlış” dedi.

    Bayram namazı sonrasında açıklama yapan Bahçeli şu mesajları verdi:

    Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ben ilk turda Erdoğan’ın seçileceğine inanıyorum.

    ABD’DEKİ FETÖCÜLER

    Türkiye’de 251 vatan evladımızın şehit edildiği, binlercesinin yaralandığı bir ortamda lüks arabalarla lüks villalarla kimlerin yaşadığını görüyoruz. ABD, Türkiye ile dostluğunu devam ettirmek istiyorsa FETÖ’yle birlikte hepsini paket yapıp Türkiye’ye göndermesi lazım.

    KANDİL OPERASYONU

    Biz yıllardan beri Kandil’e bayrak dikmenin gereğini vurguladık. İnşallah o bayrak Kandil’de de dikilecek” dedi.

    SURUÇ’TA YAŞANANLAR

    Bu olay her yönüyle üzücü. Bir siyasi milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Bu çok yönlü incelenmeli dedi.

    Bahçeliden Demirtaş tepkisi: Başka aday mı yoktu

    Bahçeliden Demirtaş tepkisi: Başka aday mı yoktu

    Bahçeliden Demirtaş tepkisi: Başka aday mı yoktu

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Bahçeli, partililerle bayramlaştı.

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , son dakika , haberler
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