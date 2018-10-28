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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
28.10.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Bahçeli'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

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Bahçeli'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyetimizin harcı, cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış, muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 95'inci yıl dönümüne idrak edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin, kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir mükafatı olduğunu belirtti.

Türk milletinin, varlığına kastetmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkıp geçtiğini, egemenlik haklarına, irade ve istikbal gücüne cephe alıp saldıran emperyalist çemberi yarıp dağıttığını hatırlatan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletin eseri, Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin harcı, cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış, muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır. İnancımız budur. Türkiye'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan hem de Cumhuriyet'in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır. Türk milleti tam 95 yıl önce, tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet’in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Cumhuriyet, zillete set, fazilete avdet, milletin kendi kaderine yön vermesine açık davettir."

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhteşem fedakarlıklarla, savaş meydanlarında sergilenen kahramanlıklarla, hakkı hiçbir zaman ödenemeyecek adanmış ve anıtlaşmış yüreklerle vücut bulduğunun ve sonsuza kadar yaşamayı ziyadesiyle hak etttiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"TÜRK MİLLETİNİN BAYRAMINI KUTLUYORUM"

Cumhuriyet'in ilanının, kavrayıcı bir akla, kuşatıcı bir çalışmaya, yıllar içinde olgunlaşan derin bir stratejiye, bunların da üstünde inanmış bir kalbe, istikbale duyulan özlemle istiklal aşkına sonuna kadar bağlı olduğunu belirten Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihteki sayısız badireyi geçerek tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyet'le birlikte ileriye ve müreffeh bir seviyeye erişme hedefini de açıklıkla belli ve teyit etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden, sıcağa, soğuğa aldırmadan gereğini seve seve yapan aziz ve kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini birden tazimle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

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