Bahçeli'den CHP'ye Çiftlik Bank benzetmesi

Bahçeli, kurultay konuşmasında Cumhur ittifakının gerekçelerini anlatırken CHP’yi sert sözlerle şöyle eleştirdi:

“Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. İstiklal ve istikbalimizin teminatıdır.

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır.

Bu CHP ki, FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür.

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.

Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir.

Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız.

Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış.

MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş.

Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası.



AĞIR SÖZLER



Bunlar;

FETÖ’ye kur yaparlar, PKK’ya arka çıkarlar,

Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar,

Kıbrıs’ta Rum, Ege’de Yunanlı, Karabağ da Ermeni, Kudüs’te Siyonist, Irak’ta Barzani peşmergesi, Suriye’de PYD’li olurlar.

Brüksel’de jurnalci, Vaşington’da mandacı olarak karşımıza çıkarlar.

Bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar.

CHP, siyasetteki teftir, bu tefi çalanlar ise Pensilvanya’dan İmralı’ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır.

CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya’nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir.

MHP yürür, CHP sürünür, MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar.



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