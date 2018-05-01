Bahçeli'den CHP ve SP adayları için ilginç yorum

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer bu. Seçmen çok sabırlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyunu kullanma hakkına kavuşursa seçim güvenli demektir.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYLIĞI

Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, noktayı koydu. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak.

SEÇİM VAATLERİ

Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bugün biraz artırarak konmuş, söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için bugün 500'e çıkarmışlar. Bu binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan hem bir tapu hem bir gelir elde edecekler. Biz henüz daha ayrıntıyı tam incelemiş değiliz.

CHP’NİN ADAYI

Sabrı taşırdı. Millet merak ediyor. Bir gün CHP önünde halk toplanacak. 'Artık açıkla şu adayı' diyecekler."

SON 24 SAATTE NE OLDU?