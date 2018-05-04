Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Bahçeli'den CHP adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk yorum

    Bahçeli'den CHP adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk yorum

    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 17:30 | Son Güncelleme:

    MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu" dedi.

    MHP Lideri Bahçeli gazetecilerin Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli adaylıkla ilgili, “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen, MHP’nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun” dedi.

    Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım’a bu sorunun sorulduğunu ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine de, “Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur” dedi.

    Muharrem İnce 1. Meclisin önünde konuştuMuharrem İnce 1. Meclis'in önünde konuştu

    Kılıçdaroğlu, CHPnin cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladıKılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

    Bahçeliden CHP adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk yorum

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (04.05.2018)-2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Devlet Bahçeli , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri