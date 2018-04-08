Bahçeli'den Aydın Doğan'a: Medyanın Türkmen Ağası

Bahçeli, Aydın Doğan’a, “Türk basınına 40 yıl hizmet ettiniz” diyerek teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında sağlık ve huzur diledi.



Doğan da Bahçeli’ye “Yayınlarda bilmeden, istemeden size haksızlık yaptığımız belki olmuştur. Hakkınızı helal edin” dedi. Bahçeli ve Doğan telefonda helalleşti.



Bahçeli, Doğan’a, “Siz Türk medyasının Türkmen Ağasısınız” dedi. Aydın Doğan, Bahçeli’nin bu benzetmesine teşekkür etti ve “Bu sıfat çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. İzninizle bundan sonra Türkmen Ağası sıfatını kullanacağım” dedi.