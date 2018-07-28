Bahçeli'den askıda ekmek açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli'den askıda ekmek açıklaması
GeriGündem Bahçeli'den askıda ekmek açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
28.07.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Bahçeli'den askıda ekmek açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeli'den askıda ekmek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başlattığım ‘Askıda Ekmek Projesi’ geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden askıda ekmek uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım ‘Askıda Ekmek Projesi’ geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır, esastır. Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib ‘Ekmek-Tuz Hakkı’ kavramıyla vefakar olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir. Yusuf Has Hacib diyor ki: ‘Tuzu, ekmeği bol tut, başkalarına ikram et; bir kimsenin ayıbını görürsen açma, üstünü ört.’ Yine bize şöyle sesleniyor: ‘Adının namlı ve şöhretli olmasını dilersen, başkalarına tuz-ekmek yedir; yaşamak dilersen, yine aynı şeyi yap’" ifadelerini kullandı.

‘Ekmek ve Tuz Hakkı’ dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir semboldür'

"Asırlar içinde büyüyüp kökleşen Türk kültür ve sosyal hayatında, ‘Ekmek ve Tuz Hakkı’ dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir semboldür" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Askıda Ekmek Projesi’nin temelleri köklü bir geçmişe sahip Türk adet ve ananelerinden feyzini almıştır. Diyor ki Yusuf Has Hacib: ‘İnsanlara güler yüz göster ve onlara tatlı sözle tuz-ekmek yedir.’ ‘Gözü tok, başkaları üzerinde tuz-ekmek hakkı olan, cömertlerin namlısı ne der dinle. Malını insanlara dağıt, yedir, içir; mal seni kullanacağına, sen onu kullan.’ Derin ve kavrayıcı anlamını hem dinimizde hem de Ekmek-Tuz Hakkı’nda bulan Askıda Ekmek Projesi, kadim Türk kültürünün şükran, minnet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık, mertlik, dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma ve hatırlama vasıflarını mahiyet ve mevcudiyetinde taşımaktadır."

"Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek"

Türkmenistan ve Kazakistan ziyaretinde kendisine ekmek ve tuz ikram edildiği sırada çekilen fotoğraflarını da paylaşan Bahçeli, "17-21 Şubat 2001 tarihlerinde resmi olarak ziyaret ettiğim Türkmenistan ve Kazakistan’da şahsıma ekmek ve tuz ikram edilmiş, Türk kültürünün canlı, şanlı ve yaşayan niteliklerine bizzat şahit olmuştum. Paylaştığım fotoğraflar ise o günlerin yadigarları arasındadır. Bilinmelidir ki, Türk varsa umut vardır, huzur vardır, pırıl pırıl parlayan ufuk vardır. Türklük ayaktaysa, yüce dinimize bağlılık hakkıyla yaşanıyorsa muhtaç kalmışların, dara düşmüşlerin elbette ellerinden tutulacaktır. Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım. “Ekmek-Tuz Hakkı” Türk kültürünün müşfik bir mükafatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir" açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli'den askıda ekmek açıklaması

Bakan açıkladı: 2.5 milyon binanın yüzde 65’i riskli

Akşener’in evi önü... Parti teşkilatı ayağa kalktı!

Yürek yakan an! 'Ne olur oğlumu bulun...'