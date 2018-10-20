Bahçeli'den "andımız" açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli Danıştay 8. Daire'nin aldığı "andımız" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, çözülme sürecinin en karanlık döneminde andımız kurban edilmişti, "Ne Mutlu Türküm Diyene" seslenişi her taraftan silinmiş, bu durumu kabullenmemiz imkansızdı" dedi.
Andımız kararını "Maşeri vicdana tercüman olmuştur" diye değerlendiren Bahçeli, "Terörle mücadelenin kahramanca sürdüğü bir zamanda andımız umutları güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı. MHP lideri karara yapılan itirazları hatırlattı, "Ne var andımızda, neresi sinir bozuyor, neyi vicdanları bulandırıyor?" diye sordu.
Bahçeli, ayrıca, Ak Parti'den andımıza ilişkin gelen açıklamalara da tepki gösterdi.
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