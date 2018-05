Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin önünde tarihi bir seçim, bu kapsamda sandıktan doğacak talihli bir gelecek, millet iradesiyle tahkim ve tescili yapılacak güçlü bir yönetim gerçeği vardır. 24 Haziran demokrasi randevusuna artık sayılı günler kalmıştır. Cumhur, ittifakla tarih yazacaktır" dedi.



“Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir” diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Her dönemde Türkiye’nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain, tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevreler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Rüzgâr esmiyor diye bayrak inmez, fırtına var diye gemi yolundan dönmez.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır. Bakınız ne kadar isabetle söylemişti Yusuf Has Hacib: ‘Doğru söyle, kavlin bütün olsun. Küstah olur kavli yalan kişiler.” Gerçekten de böyle değil mi? Kavli yalana bulanmış, karakteri yozlaşmanın çukuruna batmış kişi ya da kişiler küstahlıkta devamlı çıta yükseltmektedir.



Yine diyor ve uyarıyor Yusuf Has Hacib: ‘Küstahlara katılma, fesada uyma. Bu ikisinden kara bulaşır insana.’ Dillerinde ölümcül riya, yüzlerinde gölgeli ziya, gözlerinde suçluluğun ciyası olan vefasız ve vicdansızlar fesat ve fitneye mihmandarlıktan geçinen sefalet yuvalarıdır.”



"Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım"



Hafta içinde cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncesini paylaştığını belirten Bahçeli, “FETÖ’nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım! Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, ‘kötüye katılma, tavrını diri tut’ diyor ya, ben de aynen bunu yaptım. Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.”



“CHP’nin 15 kiralık milletvekilinin takviyesiyle grup kuran bir sözde parti, doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına kanunen sahip olmasına rağmen, hangi destek vaadiyle kısa süre içinde imza toplamaya kalkışmıştır? Sorduğum bir diğer soru da budur” diyen Bahçeli, “Bir hanım olması sebebiyle İP’in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim. Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter’den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin. En azından arşivimizde durur, bilgimiz dahilinde olur. Dün yanımızda söyledikleri methiye dolu sözleri bugün inkara yeltenenler, yarın en azından bugününü yok sayamazlar, namertlik yapamazlar” dedi.