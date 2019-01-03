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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Umut ERDEM/ANKARA
03.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Bahçeli’den 2019’a özel yüzük

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bahçeli’den 2019’a özel yüzük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıla özel tasarımlı bir yüzük ile girdi. Bahçeli’nin kendisini izleyen gazetecilere anlattığı yüzüğün sağ kısmında kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor. Yüzüğün içerisinde Orhun Abidelerinden Tonyukuk’a ait “Tanrının yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözü yer alıyor.

Partisini izleyen gazetecileri makamında kabul eden Bahçeli, 2019’da kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü de anlattı. Özel bir kutu içerisinde bulunan yüzük “Gümüş Kitabe” adını taşıyor. 925 ayar gümüş malzemeden imal edildi. Yüzüğün üzerine ise 250 adet yüksek kalite zirkon taşı elde mıhlandı.

Zirkon taşının eski çağlardan beri bolluk getirdiği, kişiyi toplum içinde yükselttiği inanılıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirme, denge baş dönmesi gibi çeşitli hastalıklara da iyi geldiği belirtiliyor. Zirkon’un düşmanlara, düşmanca tavırlara karşı da kalkan vazifesi gördüğü söyleniyor.

ORTADA AİLE MÜHRÜ

Yüzüğün sağ kısmında ise Bahçeli’nin kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor. Aile mührü ise yüzüğün orta taşı olarak tasarlandı. Kırmızı mine ile de renklendirildi. Yüzüğün üzerinde Türk bayrağı, MHP’nin simgesi olan Üç Hilal ve Orhun Abidelerinden kısa bir Göktürkçe cümle bulunuyor. Aynı cümlenin günümüz Türkçesi ile yazılmış şekli yüzüğün içinde yer alıyor.

Yüzükte Göktürkler döneminde yaşayan Türk devlet adamı Bilge Tonyukuk’a ait “Tanrının yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözü işlenmiş.

Yüzüğe takım olarak ise kalkan şeklinde iki adet 925 ayar gümüş rozet yapıldı. Bu rozetler ise bilgisayarlı lazer işleme tekniği ile hazırlandı. Rozetin üzerindeki taşlar da el işçiliği ile mıhlandı. Rozetlerin birine üç hilal ve bozkurt simgeleri, diğerine ise yüzüğün üzerinde de bulunan Orhun Abidelerinden alınan söz ve Türk bayrağı işlendi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.01.2019)
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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