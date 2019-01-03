Bahçeli’den 2019’a özel yüzük
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıla özel tasarımlı bir yüzük ile girdi. Bahçeli’nin kendisini izleyen gazetecilere anlattığı yüzüğün sağ kısmında kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor. Yüzüğün içerisinde Orhun Abidelerinden Tonyukuk’a ait “Tanrının yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözü yer alıyor.
Partisini izleyen gazetecileri makamında kabul eden Bahçeli, 2019’da kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü de anlattı. Özel bir kutu içerisinde bulunan yüzük “Gümüş Kitabe” adını taşıyor. 925 ayar gümüş malzemeden imal edildi. Yüzüğün üzerine ise 250 adet yüksek kalite zirkon taşı elde mıhlandı.
Zirkon taşının eski çağlardan beri bolluk getirdiği, kişiyi toplum içinde yükselttiği inanılıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirme, denge baş dönmesi gibi çeşitli hastalıklara da iyi geldiği belirtiliyor. Zirkon’un düşmanlara, düşmanca tavırlara karşı da kalkan vazifesi gördüğü söyleniyor.
ORTADA AİLE MÜHRÜ
Yüzüğün sağ kısmında ise Bahçeli’nin kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor. Aile mührü ise yüzüğün orta taşı olarak tasarlandı. Kırmızı mine ile de renklendirildi. Yüzüğün üzerinde Türk bayrağı, MHP’nin simgesi olan Üç Hilal ve Orhun Abidelerinden kısa bir Göktürkçe cümle bulunuyor. Aynı cümlenin günümüz Türkçesi ile yazılmış şekli yüzüğün içinde yer alıyor.
Yüzükte Göktürkler döneminde yaşayan Türk devlet adamı Bilge Tonyukuk’a ait “Tanrının yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözü işlenmiş.
Yüzüğe takım olarak ise kalkan şeklinde iki adet 925 ayar gümüş rozet yapıldı. Bu rozetler ise bilgisayarlı lazer işleme tekniği ile hazırlandı. Rozetin üzerindeki taşlar da el işçiliği ile mıhlandı. Rozetlerin birine üç hilal ve bozkurt simgeleri, diğerine ise yüzüğün üzerinde de bulunan Orhun Abidelerinden alınan söz ve Türk bayrağı işlendi.
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