Bahçeli: Yeni hükümet sistemi Cumhuriyet tarihimizin üçüncü evresidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli katıldığı televizyon programında, "TBMM içerisinde güçlü bir MHP'nin temsil edilmesini istiyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o, onun bileceği iştir ama MHP, bugüne kadar ki çabalarında cumhurbaşkanlığı sisteminin içerisinde bakan veya cumhurbaşkanlığı yardımcıları olarak herhangi bir talep düşünemez, aklına da getiremez. Bu manada bizi de kimse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşmasındaki Cumhur İttifakı'nda kullanamaz, satın alamaz." dedi.

"Bu davaya gönül vermiş arkadaşlarımız, ihanetin Mecliste temsiline imkan tanıyan her türlü oyunun farkına vararak kendi davasını, MHP'nin varlığını kimseye ezdirmemeli, kimseye satmamalı." diyen Bahçeli, "Onun için hepsine çağrıda bulunuyorum, bu seçimde yeni bir sürece giriyoruz, bu süreç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Burada güçlü bir MHP olarak Mecliste olmak istiyoruz. Birtakım çevrelerin 'Barajı aşarlar, aşmazlar' tartışmalarına artık yeter, MHP üzerinde böyle bir yorum yapmayın." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümet sistemine ilişkin konuşan Bahçeli şunları kaydetti: "Yeni hükümet sistemi Cumhuriyet tarihimizin üçüncü evresidir. Rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliğinde anayasa ve halk oylamasıyla temeli oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Ondan sonra Anayasa'da, başka yerde ne yazıyorsa yazsın, buradan itibaren başlatmak lazım."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR