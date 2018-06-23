Bahçeli: Türkiye düşmanları pusuda

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimden önce son mitingini Ankara'da yaptı. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle:"Anadolu'nun bağrına Ankara'nın duruş ve şuuruna tutunduk. Bedel istendi seve seve ödedik. İstikbalimizi çalmak istediler hayır dedik. Tehlike büyüktü aştık. Bugün bir kez daha Ankara şuuruna ihtiyaç vardır. Darbeler, dış müdahaleler zemin buldu. Tarihi yürüyüşümüzü yavaşlattı. Türkiye Cumhuriyet bir türlü düzlüğe çıkamadı. Israrla kuyumuzu kazdılar. Etnik temelleri kaşıdılar. Tarihimiz yargılandı. Milli kimliğimiz sorgulandı. Birlik ve beraberliğimizin surlarında gedikler açıldı.

'TÜRKİYE HUZURA KAVUŞAMADI'

Dayatma zalimdi, tertipler vandaldı, tablo vahimdi. Yol yapandan köprü yapandan havalimanı inşa edenden elbette Allah razı olsun. Haklarını teslim ederiz. Ne var ki Türkiye bir türlü huzura kavuşamadı. TBMM'ye bomba atıldı mı? Devlet yıkımın eşiğinden son anda dönmedi mi? Vatan gittikten sonra neyin ekonomisi, neyin özgürlüğünü konuşacaktık? Ankara harap olduktan sonra neyin siyasetini yapacaktık? 15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda. Yine deneyecekler. Biz bir olmasak korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşacağız.

'TEHDİT GEÇMEDİ'

Mümin görünümlü Pensilvanyalı müşvik 12. yüzyılda Haçlı seferlerini başlatan papa gibi Türk ve İslam değerlerine nefret kustu adeta savaş açtı. Tehdit geçmedi saldırı bitmedi. Bu şartlar altında ya yeni bir yol bulmalı ya yeni bir yol yapmalıydık. PKK karşımızdadır. FETÖ faal haldedir. Uluslararası komplolar devrededir. Ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Çünkü bizim aklımız hep Türkiye'dir.

'MİLLİ HUZUR BUNA BAĞLIYDI'

Bu kapsamda hükümet sistemiyle devam edemezdik. Milli huzur buna bağlıydı. Yeni bir hükümet sistemiyle tıkanıklıkları açmalı engelleri aşmalıydık. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle meydana gelmiştir. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla Türk milleti yeni hükümet etme sistemine evet demiştir. Kronik açmazlar bertaraf edilmiştir."

ANKETÇİLERE SERT TEPKİ

Bahçeli, "MHP yüzde 6-7’lerdeymiş. Allah’tam yüzde 1’de gösteren olmadı. Kiralık anket şirketleri parayı verenlerin düdüğünü çalıyorlar. PKK‘nın acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türk sevdalısını düşük gösteriyorlar. PKK’yı yükseltip, Türk sevdalılarını hangi akılla düşük gösterirsiniz? Demirtaş’ı görünce havaya uçuyorlar. Apolet sökücü İnce’nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar" dedi.