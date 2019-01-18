Bahçeli: Trump’ın ağzını kapatmadığınız sürece konu kapanmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen il başkanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşması sırasında promter’ın akışına kızan Bahçeli, “Burası yanlış oldu, kaldırın bunları” diyerek promter’ı kaldırttı ve notlarındaki metinden konuşmasını yaptı.
MHP Lideri şunları aktardı:
KÜRDİSTAN’A YENİ ADIM
“Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon taahhüdümüz tehir edilmekle birlikte tavsamaktadır. ABD, karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur. ABD, Fırat’ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir. Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusunda, Cerablus’tan Derik ve etrafını çevreleyecek şekilde Fırat’ın doğusundaki her yerleşim biriminde etnik köken ağırlığına göre bir yönetim tasarımı gündemdedir. Bu Suriye’nin parçalanması demektir. Bu Kürdistan’a yeni bir adımdır. İsrail işin içindedir.
BİZ KURMUŞSAK MESELE YOK
Bedeli çok ağır olacak bir bölüşüm ve paylaşım süreci önümüzdedir. Trump, 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir. Hükümet ise buna müspet yaklaşmıştır. Güvenli bölge tamamen Türkiye’nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur. ”
Bahçeli, basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Trump’la ilgili bu konuyu kapattık’ sözleri hatırlatılan Bahçeli, “Trump’ın ağzını kapatmadığınız sürece konu kapanmaz” değerlendirmesinde bulundu.
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