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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
13.03.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Bahçeli: Sonuçlar ne olursa olsun, Cumhur İttifakı yaşayacak

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Bahçeli: Sonuçlar ne olursa olsun, Cumhur İttifakı yaşayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, yerel seçimlere az bir süre kaldığını ve Kastamonu'yu daha iyi yönetmek istediklerini söyledi.

'AK PARTİLİ KARDEŞLERİMİZLE AYRIMIZ YOKTUR'

Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhur İttifakı'nın tabanda yama tutmadığını söylediğini belirterek, "Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet ittifakını terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. AK Partili kardeşlerimizle ayrımız yoktur. Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır. Biz birlikte Cumhur İttifakı'yız. Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam iradesiyiz. Biz birlikte milli istikbal, milli istiklaliz" dedi.

'KONU MİLLİ BEKAMIZIN GELECEĞİDİR'

Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Kürdistan'da kazanacağız' sözüne CHP ve İYİ Parti'nin tepki vermediğini kaydetti. Bahçeli, "Ezan ıslıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar. Polonya'da 21 yaşındaki Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı, kardeşi, kader ortağıdır. Hangi vicdan bu zillete dayanır? Hangi insaf sahibi bu zillete katlanır? Hangi faziletli kalp zilletin oyunlarına aldanır? Türkiye zillete teslim olamaz. Kastamonu zillete taviz veremez. Konu vatandır, bayraktır, ezandır. Konu milli bekamızın geleceğidir" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI YAŞAYACAK, YAŞATILACAKTIR'

Bahçeli, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılının mimarı olacağını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur. Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. 15 Temmuz'a 'tiyatro, senaryo' diyen reziller bekayı bilmez. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen köksüzler bekayı kabullenemez. 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz' diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan işbirlikçiler bekayı itiraf edemez."

'BEKA TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİDİR'

Bahçeli, 'nereden çıktı bu beka' diyenlerin, gidip aynadaki işbirlikçi suratlarına bakmalarını istedi. Beka'nın Türklüğün var oluşu olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Beka Türkiye'nin istikbalidir. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçekte emelleri de budur. Zillet ittifakının hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz. Beklentilerini yıkıp geçeceğiz. Zillet ittifakına yanılıp, yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Onlara hürmetimiz sonsuzdur. Vatandaşa 'terörist' dediğimizi söyleyenler bir defa müfteridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir. Zillet ittifakını oluşturan partiler ve yönetimleri için her sözümüzün ardındayız. Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara yalan söyleyenler en hafif tabirle zelildir. Şunu unutmayınız ki, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi inşa etmesi için milattır. Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç çıkmalıdır. CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır. CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir. İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesi."

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