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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)- 
28.10.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Bahçeli: Sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları Türkiye’ye sökmeyecektir

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Bahçeli: Sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları Türkiye’ye sökmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Caniyi ’Mazlum’ gören, teröristi ’General’ gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye sökmeyecektir. DEAŞ’lı teröristbaşının İdlib’te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhuriyet’in ilanının büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anı olduğunu bildirdi. 29 Ekim 1923 tarihinin diriliş ve yükseliş eşiği olduğunu belirten Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyet’i zalime korku mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Milli Mücadele’nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir" ifadelerini kullandı.

’SANAL MÜTTEFİKLERİN TUZAKLARI TÜRKİYE’YE SÖKMEYECEKTİR’

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır" diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçeklerinden tamamen kopan zalimler Türkiye’nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar veremeyeceklerdir. Caniyi ’Mazlum’ gören, teröristi ’General’ gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye sökmeyecektir. Cumhuriyet geçmişle geleceği birleştirip, milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleştirecektir. Aynı zamanda cumhurla Cumhuriyet’i kucaklaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi umudun ve huzurun yeg?ne teminatı olacaktır. Türkiye başta terör olmak üzere var olan tüm sorunlarının üstesinden gelecek güçte ve yeterliliktedir. Barış Pınarı Harekatı dünyaya Türkiye’nin ve Türk milletinin haklı çağrısını, meşru ve ahlaklı duruşunu alenen göstermiştir. DEAŞ’lı teröristbaşının İdlib’te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD’yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır. Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır."

Bahçeli, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün Türkiye’nin lider ülke olmasına sahne olacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte şehitleri andı.

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