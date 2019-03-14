Bahçeli: 'Sahte senetçilere Başkentimizi bırakmayacağız'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir’de konuştu.
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
HDP, Kürdistan diyor. Cumhur ittifakının haricinde kimse bu 'Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir.
Kürdistan demek bekamızın imhası demektir. Türkiye’de Kürdistan yoktur, olmayacaktır.
Atta güney sınırları boyunca kurulmak istenen terör devletine asla ve kata tahammülümüz yoktur. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır.
Biz birlikte Türkiye’yiz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim terör, bölünmeye ve parçalanmaya göz kırpmaz. Aksini düşünen varsa bilinsin ki tescilli vatan hainidir.
Kürdistan ihanetine ses çıkarmayan CHP’yi sandığa gömecek misiniz? İP’e Nevşehir’in gücünü gösterecek misiniz? Hayasızca ıslıklanan ezanımıza sahip çıkacak mısınız?
Sahte senetçilere başkentimizi bırakmayacağız.
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