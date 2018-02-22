 Bahçeli pür dikkat inceledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın "Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi" yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin çizimiyle ilgili Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mimar kızı Zeynep Günaydın'ı görevlendirdi.

Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sundu.

'GURUR DUYDUM'

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yaptıkları sunumun fotoğraf karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yusuf Ziya Günaydın, "Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan anaokulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİN VASİYETİ Afrin’deki Zeytin Dalı Herakatı’nın ilk şehidi olan Piyade Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyetinde, “Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması" ifadeleri yer almıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR