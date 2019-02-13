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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

"CHP-HDP-İP-ÖDP" saydı ve bu sözlerle yüklendi: PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezinde

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"CHP-HDP-İP-ÖDP" saydı ve bu sözlerle yüklendi: PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor.

CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor.

Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın “Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir.

HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye’nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir.

31 Mart’ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir. HDP, PKK’yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir.

Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye’ye kazandıracaktır.

İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 kahramanımıza, yine İstanbul Kartal’da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
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